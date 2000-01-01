Николаева Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухаров Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев ?

Смерть
Неизвестно
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