Олейников Мануил Козмин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОлейников Мануил Козмин

Олейников Мануил Козмин

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олейников Козьма Петров

Мать: Олейник Мария Есифова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейников Лука Мануилов

Мать ребёнка: Олейникова (Дятчонок?) Параскева Силлина

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейников Емельян Мануилов

Мать ребёнка: Олейникова (Дятчонок?) Параскева Силлина

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Олейников Варфоломей Мануилов

Мать ребёнка: Олейникова (Дятчонок?) Параскева Силлина

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.