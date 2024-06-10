Олейников Мануил Козмин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олейников Козьма Петров
Мать: Олейник Мария Есифова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Олейникова (Дятчонок?) Параскева Силлина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олейников Емельян Мануилов
Мать ребёнка: Олейникова (Дятчонок?) Параскева Силлина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Олейников Варфоломей Мануилов
Мать ребёнка: Олейникова (Дятчонок?) Параскева Силлина
Смерть
Неизвестно