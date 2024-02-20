Дмитренко (Сухонос) Ксения Андреевна
Место рожденияРоссия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Сухонос Андрей Лукич
Мать: Сухонос Анна Григорьевна
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Бракосочетание
10.01.1878
Муж: Дмитренко Дорофей
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Ильинская церковь с.Великие Будища ГАПО , Ф -1011-6-133,кадр-245, лист-239,зап.-2
Смерть
Неизвестно