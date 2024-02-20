Дмитренко (Сухонос) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренко (Сухонос) Ксения Андреевна

Место рождения

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1824 г.р.

Муж

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Сухонос Андрей Лукич

Мать: Сухонос Анна Григорьевна

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Бракосочетание
10.01.1878

Муж: Дмитренко Дорофей

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Ильинская церковь с.Великие Будища ГАПО , Ф -1011-6-133,кадр-245, лист-239,зап.-2
Смерть
Неизвестно
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