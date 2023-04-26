Дмитриева Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Александр Семенович

Рождение ребёнка
2013

Сын: Проскуряков Арсений Александрович

Отец ребёнка: Проскуряков Александр Семенович

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Проскурякова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Проскуряков Александр Семенович

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