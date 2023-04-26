Дмитриева Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2013
Сын: Проскуряков Арсений Александрович
Отец ребёнка: Проскуряков Александр Семенович
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Проскурякова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Проскуряков Александр Семенович