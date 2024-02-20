Тышлек Гагуц (Дервыш) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Гагуц (Дервыш) Анастасия Петровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

01.08.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.08.1909
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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