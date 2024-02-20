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Кириченко Наталья Якимовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Кириленко / Кириченко / Онуфрий Мамонтович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мамот Филиппович

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленко / Кириченко / Мамот Филиппович

Смерть
Неизвестно
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