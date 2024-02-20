Кириченко Наталья Якимовна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Кириленко / Кириченко / Онуфрий Мамонтович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мамот Филиппович
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно