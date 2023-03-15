Харченко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1938
Дата смерти10.07.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1938
Отец: Харченко Данила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1964
Рождение ребёнка
06.09.1969
Рождение ребёнка
06.09.1969
Смерть
10.07.1989