Харченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1938

Дата смерти

10.07.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1938

Отец: Харченко Данила

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко (Миткалёва) Валентина

Рождение ребёнка
25.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харченко (Миткалёва) Валентина

Рождение ребёнка
06.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харченко (Миткалёва) Валентина

Рождение ребёнка
06.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харченко (Миткалёва) Валентина

Смерть
10.07.1989

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