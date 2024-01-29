Голяк Виктор Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1959
Дочь: Смородникова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Кириченко Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно
Вообще сведений о нем мало. В браке с тВалей прожили и развелись, разъехались, когда дочери Елене было2года. Его родители жили в Харькове