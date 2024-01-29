Голяк Виктор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голяк Виктор Ильич

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
20.03.1959

Дочь: Смородникова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Кириченко Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Вообще сведений о нем мало. В браке с тВалей прожили и развелись, разъехались, когда дочери Елене было2года. Его родители жили в Харькове

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