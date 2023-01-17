Филина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина Анастасия Васильевна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Филин Пимен Пахомович

Отец ребёнка: Филин Пахом Афанасьевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Филин Ефрем Пахомович

Отец ребёнка: Филин Пахом Афанасьевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Филин Степан Пахомович

Отец ребёнка: Филин Пахом Афанасьевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Пахомовна

Отец ребёнка: Филин Пахом Афанасьевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Пахом Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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