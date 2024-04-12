Рышкова (Дягилева) (Дягилева) Пелагия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Дягилева) (Дягилева) Пелагия Григорьева

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Место рождения

Дягилева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Дягилев Григорий

Мать: не указана

Дягилева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.10.1816

Муж: Рышков Петр Фомин

Рождение ребёнка
29.12.1817

Сын: Рышков Петр Петров

Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1819

Сын: Рышков Лука Петров

Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1820

Сын: Рышков Леонтий Петров

Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1821

Дочь: Сусанна Петрова

Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1822

Дочь: Михайлищева Евфимия Петрова

Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1823

Сын: Рышков Николай Петров

Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1827

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1829

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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