Рышкова (Дягилева) (Дягилева) Пелагия Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Дягилев Григорий
Бракосочетание
26.10.1816
Муж: Рышков Петр Фомин
Рождение ребёнка
29.12.1817
Сын: Рышков Петр Петров
Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин
Рождение ребёнка
06.02.1819
Сын: Рышков Лука Петров
Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин
Рождение ребёнка
19.06.1820
Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин
Рождение ребёнка
11.08.1821
Дочь: Сусанна Петрова
Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин
Рождение ребёнка
17.09.1822
Дочь: Михайлищева Евфимия Петрова
Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин
Рождение ребёнка
03.12.1823
Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин
Рождение ребёнка
23.05.1827
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин
Рождение ребёнка
15.01.1829
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Рышков Петр Фомин
Смерть
Неизвестно