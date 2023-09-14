(Слепченко) Елена Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1928
Отец ребёнка: Положий Николай Степанович
Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Положий Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Положий Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Положий Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Положий Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно