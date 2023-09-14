(Слепченко) Елена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Слепченко) Елена Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1928

Сын: Положий Иван Николаевич

Отец ребёнка: Положий Николай Степанович

Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Положий Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Положий Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Положий Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Положий Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
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