Петренко (Южанина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Южанина) Татьяна

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Место рождения

г. Кирово-Чепецк Кировская область

Дата рождения

27.02.1974

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1943 г.р.

Муж

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Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1974

Отец: Южанин Николай

Мать: Южанина (Самылова) Алевтина

Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.04.2005

Муж: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.2005

Дочь: (Петренко) Марина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.06.2010

Сын: Петренко Матвей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область

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