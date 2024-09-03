Петренко (Южанина) Татьяна
Место рожденияг. Кирово-Чепецк Кировская область
Дата рождения27.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1974
Отец: Южанин Николай
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.04.2005
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.2005
Дочь: (Петренко) Марина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.2010
Сын: Петренко Матвей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности