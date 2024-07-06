Борисова (Кадырина) Василиса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова (Кадырина) Василиса

Борисова (Кадырина) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадырин Захар

Мать: Кадырина Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисова) Александра

Отец ребёнка: Борисов Константин

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Борисова) Лидия

Отец ребёнка: Борисов Константин

Рождение ребёнка
После 1910

Дочь: (Борисова) Серафима

Отец ребёнка: Борисов Константин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.