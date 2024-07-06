Борисова (Кадырина) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадырин Захар
Мать: Кадырина Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисова) Александра
Отец ребёнка: Борисов Константин
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Борисова) Лидия
Отец ребёнка: Борисов Константин
Рождение ребёнка
После 1910
Дочь: (Борисова) Серафима
Отец ребёнка: Борисов Константин
Смерть
Неизвестно