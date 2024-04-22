Ртищева (Гвоздева) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищева (Гвоздева) Ксения Григорьевна

Место рождения

Слободка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Ртищев Даниил Кондратьевич

Отец ребёнка: Ртищев Кондратий Авдеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Костина Ирина Кондратьевна

Отец ребёнка: Ртищев Кондратий Авдеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Ртищев Григорий Кондратьевич

Отец ребёнка: Ртищев Кондратий Авдеевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Ртищев Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Ртищев Кондратий Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ртищев Кондратий Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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