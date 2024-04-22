Ртищева (Гвоздева) Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ртищев Даниил Кондратьевич
Отец ребёнка: Ртищев Кондратий Авдеевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Костина Ирина Кондратьевна
Отец ребёнка: Ртищев Кондратий Авдеевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ртищев Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Ртищев Кондратий Авдеевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ртищев Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Ртищев Кондратий Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно