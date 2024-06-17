Бушило Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушило Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1952 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушило (Матвиенко) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1970

Дочь: Бушило Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Бушило (Матвиенко) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1972

Сын: Бушило Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Бушило (Матвиенко) Валентина Ивановна

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