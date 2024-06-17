Бушило Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1970
Дочь: Бушило Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Бушило (Матвиенко) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1972
Сын: Бушило Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Бушило (Матвиенко) Валентина Ивановна