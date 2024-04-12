Ударцова (Воинкова) (Воинкова) Анисия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Воинкова) (Воинкова) Анисия Васильева

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

26.12.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1832

Отец: Воинков Василий Евдокимов малой

Мать: Сединкина (воинкова) Матрена Стефанова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.05.1849

Муж: Ударцов Гавриил Ильин

Рождение ребёнка
09.04.1850

Дочь: Афанасия Гаврилова

Отец ребёнка: Ударцов Гавриил Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1851

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Ударцов Гавриил Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1852

Дочь: Фекла Гаврилова

Отец ребёнка: Ударцов Гавриил Ильин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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