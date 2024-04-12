Ударцова (Воинкова) (Воинкова) Анисия Васильева
Место рождения
Дата рождения26.12.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1832
Бракосочетание
25.05.1849
Рождение ребёнка
09.04.1850
Дочь: Афанасия Гаврилова
Отец ребёнка: Ударцов Гавриил Ильин
Рождение ребёнка
30.05.1851
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Ударцов Гавриил Ильин
Рождение ребёнка
21.09.1852
Дочь: Фекла Гаврилова
Отец ребёнка: Ударцов Гавриил Ильин
Смерть
Неизвестно