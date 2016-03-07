Зубенко (Коновалова) Фаина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко (Коновалова) Фаина Васильевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.11.1939

Дата смерти

07.03.2016

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1939

Отец: Коновалов Василий Родионович

Мать: Коновалова Александра Петровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золото Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золото Анатолий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золото Анатолий Семенович

Смерть
07.03.2016
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