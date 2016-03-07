Зубенко (Коновалова) Фаина Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.11.1939
Дата смерти07.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1939
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золото Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золото Анатолий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2016