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Шубин Харитон Степанов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Шубин Степан (Ст) Иванов

Мать: Шубина Дарья Михайлова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Афросинья Юдина

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: (Шубина) Настасья Харитонова

Мать ребёнка: Шубина Афросинья Юдина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Шубин Емельян Харитонов

Мать ребёнка: Шубина Афросинья Юдина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шубин Фирс Харитонов

Мать ребёнка: Шубина Афросинья Юдина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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