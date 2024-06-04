Шубин Харитон Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Шубин Степан (Ст) Иванов
Мать: Шубина Дарья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Афросинья Юдина
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: (Шубина) Настасья Харитонова
Мать ребёнка: Шубина Афросинья Юдина
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Шубина Афросинья Юдина
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Шубин Фирс Харитонов
Мать ребёнка: Шубина Афросинья Юдина
Смерть
После 1762