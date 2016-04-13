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Кораблев Владимир Васильевич
Кораблев Владимир Васильевич
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Место рождения
Ленинград
Дата рождения
25.04.1946
Пол
Мужской
Отец
Кораблев Василий Александрович
1921 г.р.
Мать
Кораблева (Алешина) Раиса Степановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1946
Отец:
Кораблев Василий Александрович
Мать:
Кораблева Раиса Степановна
Ленинград
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