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Кораблев Владимир Васильевич

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

25.04.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1946

Отец: Кораблев Василий Александрович

Мать: Кораблева Раиса Степановна

Ленинград
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