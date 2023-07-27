Новопашенная (Некрасова) Иустинья Константинова
Место рожденияБобровский приход
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1836
Рождение ребёнка
23.03.1838
Дочь: Матрона Максимова
Отец ребёнка: Новопашенной Максим Михеев
Рождение ребёнка
03.07.1839
Дочь: Евфросинья Максимова
Отец ребёнка: Новопашенной Максим Михеев
Смерть
Неизвестно