Новопашенная (Некрасова) Иустинья Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Некрасова) Иустинья Константинова

Место рождения

Бобровский приход

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобровский приход
Бракосочетание
15.01.1836

Муж: Новопашенной Максим Михеев

Рождение ребёнка
23.03.1838

Дочь: Матрона Максимова

Отец ребёнка: Новопашенной Максим Михеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1839

Дочь: Евфросинья Максимова

Отец ребёнка: Новопашенной Максим Михеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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