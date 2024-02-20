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Чолпан Георгий Герасимович

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Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

12.08.1900

Дата смерти

13.02.1979

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1900

Отец: Чолпан Герасим Иванович

Мать: Чолпан Анастасия Тимофеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
23.07.1939

Сын: Чолпан Виктор

Мать ребёнка: Чолпан Татьяна

Рождение ребёнка
05.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чолпан Татьяна

Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолпан Татьяна

Смерть
13.02.1979
Мариуполь
Похороны
Неизвестно
Мариуполь
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