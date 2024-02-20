Чолпан Георгий Герасимович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения12.08.1900
Дата смерти13.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1900
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
23.07.1939
Сын: Чолпан Виктор
Мать ребёнка: Чолпан Татьяна
Рождение ребёнка
05.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чолпан Татьяна
Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чолпан Татьяна
Смерть
13.02.1979
Мариуполь
Похороны
Неизвестно
Мариуполь