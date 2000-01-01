Виноградова Надежда Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Надежда Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1962

Отец: Шиганов Юрий

Мать: Шиганова Вера

Рождение ребёнка
18.05.1985

Сын: Виноградов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Виноградов Андрей Борисович

Рождение ребёнка
07.09.1987

Дочь: Арсеньева Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Виноградов Андрей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Андрей Борисович

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