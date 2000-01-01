Виноградова Надежда Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1962
Отец: Шиганов Юрий
Мать: Шиганова Вера
Рождение ребёнка
18.05.1985
Сын: Виноградов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Виноградов Андрей Борисович
Рождение ребёнка
07.09.1987
Дочь: Арсеньева Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Виноградов Андрей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно