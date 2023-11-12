Блохин Иван Варсонофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1885
Дата смерти09.02.1939
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1885
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1907
Рождение ребёнка
16.12.1911
Рождение ребёнка
01.12.1913
Рождение ребёнка
02.03.1920
Рождение ребёнка
24.12.1922
Рождение ребёнка
24.07.1924
Рождение ребёнка
05.03.1926
Рождение ребёнка
17.04.1928
Рождение ребёнка
19.08.1930
Смерть
09.02.1939