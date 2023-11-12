Блохин Иван Варсонофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлохин Иван Варсонофьевич

Блохин Иван Варсонофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1885

Дата смерти

09.02.1939

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1885

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
16.12.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
01.12.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
02.03.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
24.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
24.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
05.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
17.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
19.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блохина Татьяна Михайловна

Смерть
09.02.1939
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