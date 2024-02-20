Тохтамыш / 2-Й Брак / (Мадын) Мелания Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТохтамыш / 2-Й Брак / (Мадын) Мелания Николаевна

Тохтамыш / 2-Й Брак / (Мадын) Мелания Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
17.09.1912

Муж: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.09.1912

Сын: Тохтамыш Фотий Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close