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Флоров Иван Акинфьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

После 19.02.1900

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Сманова (Флорова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 09.01.1874

Жена: Флорова Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
09.01.1874

Сын: Флоров Иван Иванович

Мать ребёнка: Флорова Дарья Даниловна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1876

Сын: Флоров Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 19.02.1900

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