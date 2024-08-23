Флоров Иван Акинфьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиПосле 19.02.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Сманова (Флорова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 09.01.1874
Жена: Флорова Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
09.01.1874
Сын: Флоров Иван Иванович
Мать ребёнка: Флорова Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
Около ?.09.1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Лунькова (Флорова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 19.02.1900