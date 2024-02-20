Фуното/Фонотов/Баркэт Лазарь Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/Баркэт Лазарь Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

02.10.1900

Дата смерти

12.11.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1900

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
12.11.1909
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
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