Фуното/Фонотов/Баркэт Лазарь Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения02.10.1900
Дата смерти12.11.1909
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1900
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
12.11.1909
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/