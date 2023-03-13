Лебедева Катеина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Лебедевъ Афонасий
Отец ребёнка: Лебедевъ Гаврила
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лебедевъ Родионъ
Отец ребёнка: Лебедевъ Гаврила
Рождение ребёнка
27.08.1788
Дочь: Лебедева Наталья
Отец ребёнка: Лебедевъ Гаврила
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Лебедевъ Гаврила
Рождение ребёнка
08.08.1792
Сын: Лебедевъ Матвей
Отец ребёнка: Лебедевъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедевъ Гаврила