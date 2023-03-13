Лебедева Катеина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Катеина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Лебедевъ Афонасий

Отец ребёнка: Лебедевъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лебедевъ Родионъ

Отец ребёнка: Лебедевъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1788

Дочь: Лебедева Наталья

Отец ребёнка: Лебедевъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Лебедевъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1792

Сын: Лебедевъ Матвей

Отец ребёнка: Лебедевъ Гаврила

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедевъ Гаврила

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