Кирильченко Евдокия Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирильченко Евдокия Ерофеевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирильченко Анисим Ефимович

Рождение ребёнка
11.01.1915

Сын: Кирильченко Иван Анисимович

Отец ребёнка: Кирильченко Анисим Ефимович

Смерть
Неизвестно

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