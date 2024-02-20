Кирильченко Евдокия Ерофеевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1915
Сын: Кирильченко Иван Анисимович
Отец ребёнка: Кирильченко Анисим Ефимович
Смерть
Неизвестно