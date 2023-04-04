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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гридасов Филипп Савельевич
Отец ребёнка: Гридасов Савелий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гридасов Степан Савельевич
Отец ребёнка: Гридасов Савелий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гридасов Семен Савельевич
Отец ребёнка: Гридасов Савелий