Кириленко/Кириченко/ (Осипенко) Екатерина Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко/Кириченко/ (Осипенко) Екатерина Корнеевна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
До 1855

Муж: Кириленко / Кириченко / Павел Саввин

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
11.05.1866

Дочь: Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Павел Саввин

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.Юлист № 212,зап.№ 29, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Смерть
Неизвестно
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