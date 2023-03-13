Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентей Маркеловъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ
Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759
Сын: Еремей
Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кузьма Терентьевъ
Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Спиридонъ Терентьевъ
Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ефимъ Терентьевъ
Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ