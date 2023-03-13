Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентей Маркеловъ

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ

Холостой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Еремей

Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кузьма Терентьевъ

Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Спиридонъ Терентьевъ

Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Ефимъ Терентьевъ

Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Терентей Маркеловъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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