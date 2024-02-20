Юрченко Ефим Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Ефим Самуилович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

15.09.1911

Дата смерти

30.12.1911

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1911

Отец: Юрченко Самуил Михайлович

Мать: Юрченко Елена Евдокимовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
30.12.1911
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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