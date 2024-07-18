(Расшивалова Курпан) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Расшивалова Курпан) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1933

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курпан Николай Иванович

Смерть
2006

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