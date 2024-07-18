(Расшивалова Курпан) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1933
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курпан Николай Иванович
Смерть
2006