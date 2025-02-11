Гаврилов Николай Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гаврилов Николай Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Гаврилов Семен Николаевич1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1871

Сын: Гаврилов Семен Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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