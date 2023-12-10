Михайлов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ольга Алексеевна
Смерть
Неизвестно