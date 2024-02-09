Кузьмин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Надежда

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