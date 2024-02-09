Кузьмин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Надежда