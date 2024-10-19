Слесарева (Беднякова) Клавдия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесарева (Беднякова) Клавдия Иосифовна

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 2 31 1 1920 Слесарев Никифор Уварович 17 Тшлыково 1 1903 Беднякова Клавдия Иосифовна 17 Тшлыково 1 1903 Тшлыково гражданин Слесарев Дмитрий Тшлыково гражданин Зеров Иван ... Показать все
Бракосочетание
31.01.1920

Муж: Слесарев Никифор Уварович

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 2 31 1 1920 Слесарев Никифор Уварович 17 Тшлыково 1 1903 Беднякова Клавдия Иосифовна 17 Тшлыково 1 1903 Тшлыково гражданин Слесарев Дмитрий Тшлыково гражданин Зеров Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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