Слесарева (Беднякова) Клавдия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Есть метрика о свадьбе. 2 31 1 1920 Слесарев Никифор Уварович 17 Тшлыково 1 1903 Беднякова Клавдия Иосифовна 17 Тшлыково 1 1903 Тшлыково гражданин Слесарев Дмитрий Тшлыково гражданин Зеров Иван ... Показать все
Бракосочетание
31.01.1920
Есть метрика о свадьбе. 2 31 1 1920 Слесарев Никифор Уварович 17 Тшлыково 1 1903 Беднякова Клавдия Иосифовна 17 Тшлыково 1 1903 Тшлыково гражданин Слесарев Дмитрий Тшлыково гражданин Зеров Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно