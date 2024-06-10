Агафья Матвеева 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774

Сын: Федосеев Захар Емельянов

Отец ребёнка: Федосеев Емельян Спиридонов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Федосеева (Федосеева) Марфа Емельянова

Отец ребёнка: Федосеев Емельян Спиридонов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1787

Сын: Федосеев Петр Емельянов

Отец ребёнка: Федосеев Емельян Спиридонов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1789

Сын: Федосеев Тихон Емельянов

Отец ребёнка: Федосеев Емельян Спиридонов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Смерть
1795
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосеева (Федосеева) Федосья Емельянова

Отец ребёнка: Федосеев Емельян Спиридонов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Емельян Спиридонов

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