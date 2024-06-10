Агафья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Федосеев Емельян Спиридонов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Федосеева (Федосеева) Марфа Емельянова
Отец ребёнка: Федосеев Емельян Спиридонов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Федосеев Емельян Спиридонов
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Федосеев Емельян Спиридонов
Смерть
1795
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосеева (Федосеева) Федосья Емельянова
Отец ребёнка: Федосеев Емельян Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно