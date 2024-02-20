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Кириленко / Кириченко / Филипп (Н/Р)

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

14.11.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1846

Отец: ?

Мать: Варвара Григорьевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1846,,лист № 27,зап.№ 70, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2318
Крещение
14.11.1846
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2318,м/к 1846г. лист № 26,зап.№ 72. | Восприемники: Унтер офицер 2-й саперной роты Григорий Иванович Злобин и крестьянка графа Браницкого с.Гребенки-Анастасия Евсеевна - ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Кириленко / Кириченко / Мамот Филиппович

Мать ребёнка: ?

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Смерть
Неизвестно
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