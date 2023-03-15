Пушкарева (Серегина) Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти20.06.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Алексей
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Бракосочетание
31.01.1890
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.
Дочь: Булкина (Пушкарева) Агапия Павловна
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1896 ст.
Дочь: (Пушкарева) Анисия Павловна
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.
Дочь: (Пушкарева) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1902 ст.
Сын: Пушкарев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.
Дочь: (Пушкарева) Ксения Павловна
Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович
Смерть
20.06.1907
Причина смерти: тиф