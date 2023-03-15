Пушкарева (Серегина) Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Серегина) Параскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

20.06.1907

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Алексей

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.

Дочь: Булкина (Пушкарева) Агапия Павловна

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1896 ст.

Дочь: (Пушкарева) Анисия Павловна

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.

Дочь: (Пушкарева) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.02.1902 ст.

Сын: Пушкарев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.

Дочь: (Пушкарева) Ксения Павловна

Отец ребёнка: Пушкарев он же Куплинов Павел Иванович

Смерть
20.06.1907
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: тиф

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