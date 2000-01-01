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Гамерова Хана Мордуховна

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Место рождения

деревня Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: Гамеров Мордух Симонович

Мать: не указана

деревня Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии
"Первая всеобщая перепись населения 1897 года по Курляндской, Витебской и Лифляндской губерниям" в переписном листе деревни Энгельсбург Илукстского уезда Курляндской губернии. Приписан по отцу Слободс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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