Шарков Агрофена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарков Александр Иванович
Отец ребёнка: Шарков Иван Харитонович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Шарков Николай
Отец ребёнка: Шарков Иван Харитонович
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: (Шаркова) Агрофена Ивановна
Отец ребёнка: Шарков Иван Харитонович
Рождение ребёнка
25.08.1905
Дочь: Шаркова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Шарков Иван Харитонович