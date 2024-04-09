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Шарков Агрофена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарков Александр Иванович

Отец ребёнка: Шарков Иван Харитонович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Шарков Николай

Отец ребёнка: Шарков Иван Харитонович

Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: (Шаркова) Агрофена Ивановна

Отец ребёнка: Шарков Иван Харитонович

Рождение ребёнка
25.08.1905

Дочь: Шаркова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Шарков Иван Харитонович

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