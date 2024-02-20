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(Ткаченко) Марфа Павловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1886

Дата смерти

01.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ткаченко Павел Кириллович

Мать: Ткаченко Елизавета Алексеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
01.04.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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