Федорченко Иван Данилович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Федорченко Даниил Федорович
Мать: Федорченко ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844
Сын: Федорченко Федор Иванович
Мать ребёнка: Федорченко Анна Лаврентьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1844
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1847
Сын: Федорченко Никифор Иванович
Мать ребёнка: Федорченко Анна Лаврентьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
1851
Сын: Федорченко Елисей Иванович
Мать ребёнка: Федорченко Анна Лаврентьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Заблоцкая Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Федорченко Анна Лаврентьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1868
Сын: Федорченко Алексей Иванович
Мать ребёнка: Федорченко Анна Лаврентьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно