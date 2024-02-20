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Федорченко Иван Данилович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Федорченко Даниил Федорович

Мать: Федорченко ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844

Сын: Федорченко Федор Иванович

Мать ребёнка: Федорченко Анна Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1844

Жена: Федорченко Анна Лаврентьевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1847

Сын: Федорченко Никифор Иванович

Мать ребёнка: Федорченко Анна Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
1851

Сын: Федорченко Елисей Иванович

Мать ребёнка: Федорченко Анна Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Заблоцкая Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Федорченко Анна Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1868

Сын: Федорченко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Федорченко Анна Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно
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