Краева (Краюшкина) (Субботина) Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1873
Сын: Краев Андриан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
17.06.1876
Сын: Краев (краюшкин) Иван Лаврентьев
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
12.08.1883
Дочь: Полякова Наталья Лаврентьева
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Краев Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев
Смерть
Неизвестно