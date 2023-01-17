Краева (Краюшкина) (Субботина) Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева (Краюшкина) (Субботина) Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1873

Сын: Краев Андриан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1876

Сын: Краев (краюшкин) Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1883

Дочь: Полякова Наталья Лаврентьева

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Краев Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Краев Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Краев (краюшкин) Лаврентий Тимофеев

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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