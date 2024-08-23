Жесткова (Крайнова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Крайнова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1903

Муж: Жестков Иосиф Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1904

Сын: Жестков Василий Иосифович

Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1905

Дочь: (Жесткова) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1908

Дочь: (Жесткова) Матрёна Иосифовна

Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: (Жесткова) Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1912

Дочь: (Жесткова) Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1912

Дочь: (Жесткова) Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1914

Дочь: (Жесткова) Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1916

Дочь: (Жесткова) Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1916

Дочь: (Жесткова) Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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