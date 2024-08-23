Жесткова (Крайнова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1903
Рождение ребёнка
21.02.1904
Сын: Жестков Василий Иосифович
Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович
Рождение ребёнка
28.11.1905
Дочь: (Жесткова) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович
Рождение ребёнка
20.11.1908
Дочь: (Жесткова) Матрёна Иосифовна
Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: (Жесткова) Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович
Рождение ребёнка
08.11.1912
Дочь: (Жесткова) Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович
Рождение ребёнка
08.11.1912
Дочь: (Жесткова) Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович
Рождение ребёнка
15.08.1914
Дочь: (Жесткова) Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович
Рождение ребёнка
31.01.1916
Дочь: (Жесткова) Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович
Рождение ребёнка
31.01.1916
Дочь: (Жесткова) Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Жестков Иосиф Лукьянович
Смерть
После 16.02.1920