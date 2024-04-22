Мацуй Ефимий Степанович
Место рождения
Дата рождения20.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1888
Отец: Мацуй Степан Антонович
Мать: Мацуй Мелания Иосифовна
Бракосочетание
12.07.1909
Жена: Мацуй Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мацуй Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Мацуй Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
25.11.1917
Дочь: Мацуй Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Мацуй Анна Никаноровна
Смерть
Неизвестно