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Мацуй Ефимий Степанович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

20.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1888

Отец: Мацуй Степан Антонович

Мать: Мацуй Мелания Иосифовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
12.07.1909

Жена: Мацуй Анна Никаноровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мацуй Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Мацуй Анна Никаноровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
25.11.1917

Дочь: Мацуй Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Мацуй Анна Никаноровна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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