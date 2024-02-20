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Пироженко / Пирожков / Иоанн Павлович

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

13.09.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1916

Отец: Пироженко / Пирожков / Павел Федорович

Мать: Пироженко Мария Косьмина

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАДО,Ф - И331-9-12,м/к-1916г.,лист-88,зап.90.
Крещение
14.09.1916
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Иван Максимович Крикунов и Мария Федоровна Пироженко
Смерть
Неизвестно
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