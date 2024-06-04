Шаповалова Прасковья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Прасковья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Иван Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Петровский, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Шаповалова) Елена Иванова

Отец ребёнка: Шаповалов Иван Васильев

Петровский, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Шаповалова) Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Шаповалов Иван Васильев

Петровский, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
После 1850

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