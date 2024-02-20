Лукьяненко Сергей Иванович
Место рожденияРоссия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Лукьяненко Иван Трофимович
Мать: Наталья Ильинична
Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
06.08.1926
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Михайловна
Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно