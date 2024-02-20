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Лукьяненко Сергей Иванович

Место рождения

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Лукьяненко Иван Трофимович

Мать: Наталья Ильинична

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
06.08.1926

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Михайловна

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьяненко Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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